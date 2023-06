E’ caos percettori. Nonostante i mandati in tanti non hanno ricevuto la ” ricarica”

Caserta. E’ caos fuori gli uffici postali .Sono in tanti i percettori di reddito di cittadinanza che ,nonostante risulti normalmente inviato il mandato dall’ Inps , non si sono visti accreditare la somma spettante.

Nella serata di ieri ,27 giugno , si era vociferato che il ritardo dei pagamenti dipendesse da Poste Italiane. Oggi , 28 giugno , sono stati in tanti a chiamare la nostra redazione per ” denunciare ” ancora una giornata di ritardo . Non siamo a conoscenza delle motivazioni della mancata erogazione ma sappiamo per certo che tale mancanza sta creando non pochi problemi alle persone che stavano attendendo il 27 del mese per affrontare le normali spese di routine di una famiglia in difficoltà economiche.