ECOMARATONA. Brindisi dell’ANFI con gli operatori forestali

Maddaloni – Stamattina nella sede dell’ANFI di Maddaloni, organizzatore insieme alla Suessola Runners dell’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino, evento sportivo a scopo solidale che punta alla riscoperta ed alla valorizzazione del percorso delle acque che dalle sorgenti del Fizzo alimenta le fontane della Reggia di Caserta, si è tenuto un brindisi augurale per ringraziare, in particolare, gli idraulici forestali della provincia di Caserta, che, grazie alla collaborazione attivata dal consigliere provinciale Angelo Campolattano, stanno facendo un lavoro encomiabile per rendere fruibile il percorso della gara, giunto ormai alla sua III edizione. Presenti il presidente dell’ANFI Giuseppe Farina, il presidente della UISP di Caserta Luigi De Lucia, la responsabile della comunicazione Lucia Grimaldi, il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, il consigliere provinciale Angelo Campolattano, il consigliere comunale Giuseppe Lutri, gli operatori forestali, i soci ANFI e tanti amici, collaboratori e simpatizzanti della manifestazione. Il brindisi non è stato solo un momento conviviale, ma un’occasione per illustrare i miglioramenti che il percorso ha avuto in questi 3 anni grazie agli interventi degli operatori forestali, che stanno lavorando alacremente su alcuni tratti in particolare, ripulendoli e rendendoli fruibili in piena sicurezza per i podisti ma in assoluto poiché, con questa manutenzione, si riducono al minimo il rischio di incendi sui tratti interessati e si permette un ‘incanalamento delle acqua, prevenendo anche eventuali danni causati da piogge torrenziali.

Ricordiamo che la III edizione di questo evento, unico nel suo genere per la bellezza e la storicità del percorso realizzato 250 anni fa dal Vanvitelli, si terrà il 14 maggio 2023.