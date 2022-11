Ecomaratona. Si lavora già alla III edizione che ricorrerà nel 250 esimo anno dalla morte del Vanvitelli

Sono ancora vivide le emozioni regalate dagli atleti e la soddisfazione per l’ottima riuscita della II edizione dell’ ECOMARATONA dell’ Acquedotto Carolino che già si lavora alla III edizione. Una maratona unica nel suo genere, che nasce per scopi solidali nei confronti dei ragazzi autistici e si svolge su un percorso che proprio il prossimo anno compirà 250 anni. Un percorso ideato dal genio di Luigi Vanvitelli, che cammina sull’acqua che dalle sorgenti del Fizzo ad Airola arriva ad alimentare le magnifiche fontane della Reggia di Caserta, monumento patrimonio UNESCO che il mondo intero ci invidia ed ammira. Una gara che riesce a coniugare in un unico evento arte, cultura, valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico delle province campane di Caserta e Benevento nel rispetto dell’ambiente e di valori umani e sociali. L’evento promosso dall’ANFI e dalla Suessola Runners, con il patrocinio della Reggia di Caserta e la collaborazione delle istituzioni e di tantissime associazioni è cresciuto e si è perfezionato proprio grazie a questa grande sinergia, che si è consolidata ed ampliata di edizione in edizione.

L’edizione 2023, celebrativa in quanto coincide con i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, che progettò il monumento e l’acquedotto, avrà diverse novità. La prima riguarda la data scelta. Non più ottobre, ma primavera inoltrata. L’ ECOMARATONA si correrà il 14 maggio 2023.

Un’altra novità riguarda le gare che saranno ben 3. La classica maratona con partenza dalle sorgenti sul percorso di 42 KM; la 25 KM con partenza dal centro storico di Sant’ Agata de Goti e la 13 KM con partenza proprio dai Ponti di Valle di Maddaloni. Anche il percorso è stato leggermente modificato, poiché da tempo si sta lavorando con le guardie forestali messe a disposizione dalla provincia di Caserta per liberare anche tratti finora nascosti e poco percorribili, in modo da seguire completamente il tracciato dell’acqua segnalato in superficie dai torrini.

Questo per ora hanno svelato gli organizzatori in una riunione tenutasi nella serata di ieri a Volla, nel ristorante “da miezu iuorno a e’ttre” di Pino Veneruso, uno degli organizzatori dell’evento.

Ricordiamo che il sogno di questo gruppo di amici legati dallo sport, da una grande sensibilità e dall’amore per la propria terra è quello di rendere questo tracciato fruibile tutto l’anno non solo per percorsi trekking ma anche per passeggiate con le famiglie.

E a volte, i sogni quando sono condivisi, diventano un obiettivo che è realtà.