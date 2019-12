Eletta l’ultima Miss del 2019 Santa Pavone Principessa del Regno delle Due Sicilie

SIRIGNANO – Si è tenuto il concorso di bellezza “Una Miss per il Regno delle Due Sicilie”, alla manifestazione hanno partecipato, circa 22 ragazze provenienti da tutte le regioni dell’Italia meridionale, che nell’ottocento formavano il Regno delle due Sicilie pre Unità d’Italia. La vincitrice del titolo Miss delle due Sicilie eletta dopo una giornata intera di selezione è risultata Santa Pavone 22 anni di Avella (AV), mentre le altre fasce sono state aggiudicate da: Luisa Baiano *Teatro*; Anna Palumbo, Eleganza; Asia Musella, Sorriso; Giada Salzano, Fotoromanzo; Maria Laura Apostolico, Cinema;Martina Elia, Moda; Mentre per la Categoria Lady, vince il titolo 2019 Marta Krusmosky, altre fasce a: Donatella MingianoElisa santacroce, Lucia barboni ed Elena D’Arrigo.



Per la Categoria Junior fasce a : Elena Zito, Alfonsina Giorgio, Maura Zito, Fabiola Baglieri, per la categoria Teen Ager fascia a Agata Leonardi.

La giuria era composta dalla Madrina, l’attrice Vocalist Marcia Sedoc, dalla vincitrice di Ragazza Cinema Ok 2019 nonché testimonial della finale Alessandra Santonocito di Catania, dal produttore cinematografico e pubblicità Gianfranco de Rosa di Cinebooking presso Cinecittà Studios, dall’attrice Simona Vasiliu dal regista Nando De Maio, già presente in questi giorni per le riprese del Telefilm *Il Mistero del Castello* la serata è stata magistralmente condotta dal coreografo presentatore Carmine Rullo e dalla cantante attrice e presentatrice Teresa Moccia, sono intervenuti come ospiti: La ballerina di Danza Orientale Sara prodotta da Eliana Sommella, la Cantante Erminia, il Tenore Antonio Guida, L’Associazione di Danza Storica Note e Passi di Napoli, ed altri con la regia di Massimo Civale.



Le riprese televisive sono state effettuate dal operatore e regista Genny Zaccaro, con messa in onda su un canale Sky e digitale terrestre ed altre tv. Massimo Civale ha dichiarato, “sono contenta per i risultati ottenuti, auguro a tutte le ragazze che ho visto impegnate fino in fondo, che possono realizzare tutto ciò in cui sperano”, ringrazio:



Per la Sicilia Il Tour del Principe di Giuseppe Caudenzi e Concetta Abruzzo, per la Puglia Anna Golia, per la Campania Anna Paparone e Nancy D’Anna , il Sindaco del Comune di Sirignano Raffaele Colucci, i collaboratori: Nicola Pagano per i Capelli e Trucco, Rino Mazzariello, Raffaele Colucci ed altri per la fattiva collaborazione.



Inoltre nel corso del back stage , tutte le ragazze hanno partecipato alla registrazione di alcune scene del Telefilm che sarà ultimata entro il mese di gennaio 2020.