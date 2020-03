Elezioni 2020. La Commissione Elettorale ha sorteggiato i 60 scrutatori effettivi ed i 60 supplenti

SAN NICOLA LA STRADA – Mercoledì, 4 marzo 2020, con inizio alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di San Nicola la Strada si è riunita la Commissione Elettorale COMUNALE, composta dal Presidente Vito MAROTTA, ed i consiglieri comunali: Alessia TISCIONE, Raffaele DELLA PERUTA effettivi e Saverio MARTIRE Supplente. Segretaria Delegata: Saveria D’ANDREA. La CEC ha proceduto al sorteggio, fra gli elettori ed elettrici iscritti alla data odierna nell’Albo Comunale degli scrutatori, di numero 60 scrutatori. Nel contempo, si è altresì proceduto alla formazione di ulteriori 60 scrutatori per sostituire gli scrutatori effettivi in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli stessi. Alla data odierna, l’Albo Comunale degli scrutatori, formato a seguito di domanda da parte degli elettori ed elettrici di questo Comune da 2.100 iscritti. I sorteggiati possono recarsi presso l’Ufficio Elettorale sito in Via L. Ariosto per il ritiro della nomina.

Sezione nr. 1

Adriana FIGURATO

Daniela IACOBUCCI

Lucio TROTTA

Sezione nr. 2

Maria CLEMENTE

Rosaria ESPOSITO

Maria FUSCO

Sezione nr. 3

Antonio IOIA

Gennaro BARBA

Sabrina AZZARA

Sezione nr. 4

Antonietta DI FILIPPO

Maria FEOLA NISETTO

Giuseppe GENOVESE

Sezione nr. 5

Teresa LETIZIA

Rita CIPOLLETTA

Carlo FEOLA

Sezione nr. 6

Maria Lucia D’ANDREA

Deborah DE SIMONE

Emma SANTINO

Sezione nr. 7

Dora LETIZIA

Filippo DE SIMONE

Carmela LOMBARDO

Sezione nr. 8

Alessia TISCIONE

Maria Cristina D’AGOSTINO

Vincenzo CAFIERO

Sezione nr. 9

Giuseppe CERIELLO

Mafalda Barbara D’ALESSANDRO

Marco FONCELINO

Sezione nr. 10

Maria DIANA

Moreno VILLA

Filomena LOMBARDI

Sezione nr. 11

Maria Rosaria COPPOLA

Paolo Raffaele PALUMBO

Rosaria MASELLA

Sezione nr. 12

Mariely CARRELLA

Rosario MARSEGLIA

Alfonso AMENDOLA

Sezione nr. 13

Teresa LETIZIA

Nunzia MAZZA

Flavio LUONGO

Sezione nr. 14

Gioacchino MITRA

Saverio CUPITO

Giuseppe RUSSO

Sezione nr. 15

Maddalena VIVENZIO

Rosa DE MARCO

Clementina AMOROSO

Sezione nr. 16

Giuseppina TREPICCIONE

Carmela D’ANDREA

Francesco ACCARDO

Sezione nr. 17

Angela SANTACROCE

Liliana PEZZULLO

Ilaria LONGOBARDI

Sezione nr. 18

Giuseppina GUIDA

Debora FEOLA

Benedetto LA PERUTA

Sezione nr. 19

Rosa CECERE

Michela VAGLIVIELLO

Tiziana CAIAZZO

Sezione nr. 20

Nicola DE SIMONE

Addolorata RUSSO

Filippo ESPOSITO