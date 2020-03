Elezioni 2020. Salta l’incontro alla Rotonda fra la coalizione di centrodestra e la cittadinanza

SAN NICOLA LA STRADA – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato, lo scorso 4 marzo 2020, un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

Di seguito il testo del Dpcm. Fra le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, c’è la sospensione delle manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ottemperando a quanto previsto dal predetto Dpcm, la coalizione di centrodestra del Comune di San Nicola la Strada, che aveva inviato all’Amministrazione comunale la richiesta di ottenere uno spazio presso la Rotonda, ove tenere un gazebo informativo con la cittadinanza, ha informato l’Amministrazione di non concedere più l’autorizzazione e si riserva di chiederla quando stabilirà il Governo.

Il momento è molto serio e tutti debbono contribuire ad osservare pedissequamente tutte le misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Stando così le cose, anche l’apertura della nuova sede del Circolo cittadino di Forza Italia sarà sicuramente posticipata a data da destinarsi.

Da parte dell’intera coalizione di centrodestra (FI – Lega – FdI – Cambiamo) c’è, tuttavia, la volontà comune di unire le forze e di costruire un’alleanza forte e coesa ed il primo segnale che daranno è la promulgazione del programma per il bene della città. La scelta del Sindaco è un argomento importante ma è ancora più importante che gli elettori sannicolesi conoscano qual è il programma che intendono portare avanti per il bene della Città.

I 4 coordinatori del centrodestra hanno uniformità di pensiero e di intenti e non è escluso che possano avere incontri anche con altre liste civiche che sono assolutamente contrarie all’attuale coalizione che guida la città.