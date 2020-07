Elezioni Campania, Rivellini (FdI): “Oggi inaugurazione comitato elettorale e Villaricca”

Oggi, venerdì 31 luglio, Rivellini inaugurerà il proprio comitato elettorale, per Fratelli d’Italia, a Villaricca (NA), ore 18,00 in via Guglielmo Marconi 2.

“All’inaugurazione parteciperanno dirigenti ed esponenti politici di Fratelli d’Italia, nonché il candidato sindaco di FdI per la città di Mugnano, Gennaro Ruggero. È attesa una grande partecipazione dopo gli attestati di stima ricevuti da tutta l’area Nord di Napoli, a dimostrazione che la famiglia di FdI cresce e si allarga giorno dopo giorno. I sondaggi danno il partito al 18%, su scala nazionale, mentre in Campania puntiamo a diventare il primo partito della coalizione di centrodestra, perché noi abbiamo il Coraggio della Coerenza”. Queste le parole di Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali della Campania, nell’annunciare l’apertura del comitato elettorale“