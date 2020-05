Elezioni Regionali: Santillo (M5S): “Si risparmi con l’ “Election Day”

CASERTA – “Assistiamo ad un grande dibattito intorno alle tempistiche per le elezioni regionali. L’auspicio è che si individui una data per un “election day”, al fine di poter accorpare le regionali alle comunali e soprattutto al referendum legato al taglio dei parlamentari.

Tutto questo ci consentirebbe di risparmiare notevolmente sul fronte delle spese, e soprattutto di avere una maggiore partecipazione dei cittadini su tutti e tre i fronti. E’ naturale che sarebbe preferibile una data almeno nella parte finale del mese di settembre, onde evitare una campagna elettorale con gli italiani sotto l’ombrellone.

Oltretutto in un’estate che già si preannuncia molto diversa dalle precedenti a causa dell’emergenza Coronavirus dalla quale stiamo tentando di tirarci fuori. Da facilitatore regionale alle Relazioni Interne del M5s in Campania, una delle regioni più popolose chiamate al voto, confido in una soluzione univoca e di buon senso, nell’interesse di tutti”. Così in una nota il senatore campano M5s Agostino Santillo.