Emergenza Caldo : LA CRI CASERTA SCENDE IN PIAZZA PER AIUTARE I CITTADINI E GLI AMICI A 4 ZAMPE

Caserta . L’ ondata di calore degli ultimi giorni sembra non voler dare tregua . La Croce Rossa – Comitato di Caserta ,di cui è Presidente Teresa Natale ,ha deciso di scendere in campo concretamente e fisicamente dimostrando la propria vicinanza ai cittadini e non solo.

Nel pomeriggio di oggi , sabato 22 luglio , dalle 16 alle 19 un folto gruppo di volontari CRI allestirà’ in Piazza Vanvitelli un gazebo informativo e preventivo per aiutare le persone a superare questo periodo di caldo afoso .

” Distribuiremo gratuitamente ai cittadini un opuscolo con 10 consigli utili per limitare danni Fisici e Psicologici – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale- ma non è tutto – ha continuato- ci siamo già organizzati per cercare di stare vicino anche ai nostri amici a quattro zampe e, a tal proposito , metteremo in alcuni punti strategici della città ciotole con acqua fresca per fare in modo che cani e gatti possano dissetarsi liberamente “.

La Croce Rossa -comitato di Caserta è diventata un punto di riferimento per l’ intero territorio casertano . Basti pensare le numerose iniziate a supporto delle persone meno abbienti che i volontari CRI mettono in campo ogni giorno . Dalla distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà , alla presenza continua al fianco dei senza tetti, dalla garanzia sanitaria che riesce a trasmettere in ogni evento organizzato sul territorio alla disponibilità che, in ogni momento ,il comitato mette a disposizione di chiunque avesse bisogno di aiuto .

Di seguito i 10 consigli della CRI per difendersi dal caldo che oggi saranno riportati nell’ opuscolo distribuito gratuitamente ai cittadini.

1: Esci solo nelle ore più’ fresche del giorno e se è possibile frequenta solo parchi e zone alberate . La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura.

2: Se esci di casa porta con te una borraccia, e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte App. che possono aiutarti a trovarle.

3: Porta con te sempre un cappello e una crema solare

4: Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie ,consuma piatti piccoli e leggeri ,preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e il pianeta.

5: Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l’ uso , mantieni freschi gli ambienti di casa ,tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore non superare i 5 gradi di differenza con l’ esterno. Mentre se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone.

6: Bevi molta acqua ed evita le bevante alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l’ acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale.

7: Non trascurare l’ abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo.

8: Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo

9: Sapevi che le donne , persone anziane e bambini sono più’ soggette ad ondate di calore? proteggile dai rischi per la salute seguendo i nostri consigli e, quando si verificano picchi di alta temperature, assicuratiche stiano bene.

10: Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: Affanno, dolore toracico , confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza chiama il 112 oil 118