Emergenza Coronavirus – Ordine Commercialisti Caserta dona mascherine all’ospedale COVID di Maddaloni

MADDALONI – Sono state consegnate questa mattina all’Ospedale Covid di Maddaloni 500 mascherine di protezione FFP2 da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, guidato da Luigi Fabozzi. È questo un altro importante risultato dell’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine.

Nei prossimi giorni arriveranno altre 1.000 mascherine di protezione per l’Azienda ospedaliera di Caserta per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 in atto. «Questa assurda situazione di rischio – ha sottolineato il Consiglio – ha messo a dura prova tutto il sistema Italia, e collassando le nostre strutture sanitarie, fortemente compromesse dalle crescenti necessità e urgenze».

Come molti altri Ordini d’Italia, anche quello casertano ha deciso fin dall’inizio di essere vicino ai tanti medici, operatori e alle strutture del comparto sanitario locale. «Insieme ce la faremo. Dobbiamo dimostrare – sottolinea ancora l’intero Consiglio – quanto i commercialisti siano utili al Paese: non c’è occasione migliore di questa per testimoniarlo. Non abbiamo dubbi che il grande senso civico e di responsabilità, che da sempre ci contraddistingue, anche questa volta ci renderà orgogliosi di appartenere a questa categoria».

Il Consiglio ha poi rinnovato l’appello ai propri iscritti chiedendo, senza alcun impegno e senza alcuna condizione, una donazione per l’emergenza Covid-19. Il versamento potrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell’Ordine, le cui coordinate sono: Unicredit Banca di Roma: Agenzia Caserta Vanvitelli – IBAN: IT44R0200814903000400185844 Causale: donazione per emergenza Covid-19.