Emergenza Coronavirus, una proposta dai social: “Utilizziamo l’ospedale militare di Caserta”

Utilizziamo l’ospedale militare di Caserta, è la proposta lanciata al sindaco di Caserta Carlo Marino, che questa mattina leggiamo sul frequentatissimo gruppo Facebook ParliamoCE, molto attivo e sensibile alle problematiche del territorio. Proposta che ha trovato riscontri positivi in molti utenti del gruppo.

“Se dovessero realizzarsi le fosche previsioni che circolano, piuttosto che rendere inagibile per le altre necessità l’ospedale di Caserta, oppure utilizzare tende o perfino trasferire i malati in altre strutture a molte centinaia di km di distanza, questa potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione fin d’ora per gli opportuni adeguamenti” – si legge. Secondo alcuni l’ospedale militare sarebbe “subito disponibile perchè fornito di tutto compresi letti, cucine e laboratori analisi” – si tratterebbe solo di adeguarlo.

L’ospedale militare di Caserta di origini borboniche e risalente al 1800, cessò tutte le sue attività alla fine del 2013. Esso appartiene a quella lunga lista di opere borboniche abbandonate che evidenziano l’attuale declino del capoluogo di Terra di Lavoro, amato solo, purtroppo, a parole, e vittima del Napoli-centrismo causa del disinteresse della politica locale. In effetti, adeguandolo, anche in regimi normali al di fuori dell’attuale sventura del Coronavirus, l’ospedale militare potrebbe sopperire al sovraffollamento dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, sino a quando qualcuno di buon cuore si decide a combattere per il completamento del Policlinico Universitario.