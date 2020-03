Emergenza COVID 19. Intervento a favore di tutte le aziende del Trasporto Pubblico della Provincia di Caserta

CASERTA – Abbiamo ricevuto e pubblichiamo la nota fattaci pervenire dalle OO.SS. Filt CGIL, Fit CISL e Uilt UIL ed inviata alla Prefettura di Caserta, al Presidente della Regione Campania, al Presidente della IV Commissione Trasporti Regione Campania, al Direttore Generale Area Mobilità Regione Campania, ed a tutte la aziende di trasporto operanti nella Regione Campania: “Le scriventi OO.SS.: Filt CGIL, Fit CISL e Uilt UIL ricordano a tutte le Aziende del Trasporto Pubblico Locale, che allo scopo di limitare e prevenire il contagio da COVID19 il Governo e la Regione Campania ha emanato una serie di misure a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

In particolare, si declinano una serie di disposizioni in merito: • Aggiornamento del “DVR” documento di valutazione dei rischi, per la presenza del nuovo rischio biologico. • Rafforzare la fornitura di DPI (guanti monouso, mascherine a norma, tute monouso etc.). • Sanificazione periodica ravvicinata degli spazi, mezzi di trasporto e uffici. • Installazione di dispenser per la distribuzione di gel igienizzante in tutti gli spazi comuni, ivi compresi quello di uso personale agli operatori di esercizio. • Prevedere procedure per evitare affollamento degli uffici e degli spogliatoi, ad inizio e fine turno, al fine di consentire il mantenimento delle distanze tra le persone.

• Ricorso allo Smart working per il personale amministrativo. • Sospensione dei termini per procedimenti disciplinari e di ogni procedura che possa comportare la convocazione di personale presso gli uffici direzionali. • Tutela dei soggetti a rischio, ovvero, dove esistono lavoratori con particolari patologie gravi. • Adeguamento della Programmazione dei Servizi di Trasporto. • Ed altro ancora riportate nelle stesse.

Inoltre, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, dello scorso 14 marzo 2020, che prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. A tal proposito le Scriventi, chiedono la piena applicazione di quanto finora emanato sia dal Governo che dalla Regione Campania, ed in particolare quanto riportato nel Protocollo dello scorso 14 marzo 2020.

Le aziende del settore sono tenute al rigido rispetto di quanto previsto nei decreti governativi, qualora le scriventi OO.SS. dovessero ricevere segnalazioni di violazioni provvederanno tempestivamente e richiedere l’intervento degli organi preposti al controllo ed alla verifica. Nell’attesa di un riscontro alla presente, si coglie l’occasione per i nostri distinti saluti. Segreterie Provinciali A. Lustro Filt Cgil; P. Federico Fit Cisl; V. Sperlongano Uilt Uil”.