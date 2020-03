CASERTA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire di Ciro Cortese, Segretario Generale del SUNIA di Caserta: “Emergenza Covid-19 – ”Ricontrattare gli affitti si può”. Con l’aggravarsi della situazione sanitaria, a causa della pandemia provocata dal Covid-19, molte famiglie di Caserta e della provincia dovranno fare i conti con la difficoltà di pagare il canone di locazione.

In questi giorni molti cittadini ci hanno contattato telefonicamente da tutta la provincia, e tutti la stessa domanda “Riusciremo a pagare l’affitto?” Nel Decreto “Cura Italia” misure a sostegno dell’affitto per i soggetti maggiormente esposti

alle conseguenze della crisi economica determinata dalla Pandemia di Covid-19, nessuna risposta e né incentivi per l’affitto.

Il SUNIA propone di far sottoscrivere, ai proprietari e inquilini accordi integrativi del contratto di locazione fino al superamento della crisi economica determinata dalla Pandemia di Covid-19, che prevedano la riduzione temporanea del canone di affitto. In questi giorni ci impegniamo ad interloquire, su questa proposta, con le Organizzazioni Sindacali delle Proprietà.

Il SUNIA predisporremo una modulistica necessaria agli inquilini per richiedere la riduzione del canone. In tal senso lavoreremo con le Organizzazioni Sindacali delle Proprietà per la creazione di un atto di integrazione del contratto “Tipo” che verrà utilizzato per la registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Il SUNIA di Caserta propone inoltre, per affrontare l’emergenza, di far sottoscrivere fra proprietari ed inquilini scritture private che prevedano, in deroga alla normativa vigente, la compensazione fra canoni di locazione e deposito cauzionale in possesso dei locatori, per i conduttori, lavoratori privi di ammortizzatori sociali.

Il SUNIA di Caserta fornirà tutta l’assistenza necessaria per richiedere la temporanea riduzione del canone di locazione e/o la compensazione fra canoni non corrisposti e deposito cauzionale. Il SUNIA di Caserta e il SUNIA Regionale, chiederanno alla Regione Campania, per scongiurare il rischio di sfratti per morosità, la costituzione di un Fondo Affitti straordinario per le “vittime economiche” della pandemia.

Per ricevere tutte le informazioni necessarie è possibile contattarci ai seguenti recapiti: Tel.: 0823321144 – Cell. 3922017576 – 3346948053