Emergenza idrica a Pimonte, il Comune incontra la ditta Gori

PIMONTE – Comune al lavoro per risolvere l’annoso problema della carenza idrica che da tempo crea disagio ai cittadini di Pimonte. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Palummo, ha infatti appositamente incontrato la Gori, la ditta che si occupa del servizio idrico in città.

Il primo cittadino e l’assessore delegato Gennaro Somma hanno mostrato ai rappresentanti dell’azienda, l’ingegner Andrea Palomba, il geometra Francesco Rispoli e il dottor Gavino Rescigno, le criticità relative alla continua carenza di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui fognari in alcune zone della città, ancora sprovviste di un sistema di collettamento dei reflui domestici.

Dopo l’incontro sono stati programmati diversi interventi per porre finalmente la parola fine al problema.

“Abbiamo effettuato una ricognizione delle problematiche della rete idrica, della rete fognaria e delle acque bianche” spiega l’amministrazione “Abbiamo evidenziato alla Gori l’annosa problematica della rete di via Belvedere che, soprattutto in estate, va in grande affanno. Ma abbiamo anche fatto presente tutti i tratti in cui manca l’impianto fognario, un grave problema per i residenti di quelle aree. Incontreremo di nuovo la ditta il 30 novembre per mettere finalmente in cantiere queste opere e dare soluzione al problema. Inoltre sarà individuato a Pimonte un referente della Gori a disposizione della comunità. Un primo passo importante per portare la normalità in città. Nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, l’amministrazione comunale continua a lavorare senza sosta per dare seguito a tutte le richieste della popolazione”.

FOTO DEL VERBALE