Emozioniamoci contro il bullismo. Il progetto.

Grande iniziativa al Convitto di Maddaloni con il Progetto Emozioniamoci che vede protagonisti gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria. Ancora una volta il Rettore Rocco Gervasio insieme al suo team docenti mette in primo piano l’importanza psicologica e pedagogica della relazione educativa adulto/bambino che in una prospettiva sistemica costituisce la “chiave di volta” dei percorsi evolutivi, non solo in condizioni di sviluppo tipico, ma soprattutto in situazioni di rischio e vulnerabilità, come la fase emergenziale appena vissuta da Covid-19, con particolare attenzione alla gestione dei vissuti emotivi che i piccoli hanno dovuto affrontare in questo complesso periodo. Il Progetto “EMOZIONIAMOCI” si pone come arricchimento, volto a dare voce all’Educazione Emozionale e forma al bagaglio emotivo che l’adulto esperto cercherà di mettere in luce, per arricchire, valorizzare, fare “venir fuori”, ma anche di contenere e canalizzare verso vie proficue; contrastando così varie forme di violenze dal BULLISMO al CYBERBULLISMO. In particolare tutte le attività promosse da tale progetto intendono facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere come: la Mindfulness, il gioco deliberato, la conoscenza del proprio territorio, le diverse metodologie di rilassamento ed autocontrollo, l’apprendimento di strategie di Coping e Problem Solving, la conoscenza delle emozioni primarie, secondarie e complesse.