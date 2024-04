Empoli – Napoli 1 a 0 lezione verticale di Nicola a un Napoli orizzontale

Nathan, il difensore brasiliano è stato un disastro sia in fase difensiva ma soprattutto in quella di spinta, inesistente e confusionaria.

Marcatore 4’ Cerri

Sarebbe buona cosa sapere chi ha portato a Napoli Nathan, andrebbe punito, fustigato come si faceva nel medioevo, perché una squadra che termina il campionato vincendo, annientando gli avversari, non può, non deve acquistare ragazzini in erba, per difendere l’onore della vittoria, Nathan è l’emblema della confusione che ha regnato nel Napoli fin dal fischio finale dello scudetto vinto.

Kvara a detta di De Laurentis lo aveva scoperto suo figlio Eduardo ma a Nathan chi lo ha scoperto sua figlia Valentina o suo genero Antonio Sinicropi?.Il disastro organizzativo della società si è ripercosso su tutto il resto.

Sta di fatto che il difensore brasiliano è stato davvero un disastro sia in fase difensiva ma soprattutto in quella di spinta, inesistente e confusionaria.

Il blitz aereo di Cerri stende la squadra di Calzona, sempre più lontano dalla zona Champions e giunto alla decima sconfitta in Serie A.

Il Napoli, dopo la rimonta incassata con il Frosinone, spreca un’altra chance per riavvicinarsi al quinto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

I campioni d’Italia in carica, infatti, hanno perso meritatamente sul campo dell’Empoli, capace di prendersi tre punti davvero molto importanti in chiave salvezza.

Il match si è di fatto risolto nei primi minuti di gioco quando Cerri, poi uscito al 20′ per infortunio, ha sbloccato e risolto il match andando a superare Meret con un perentorio colpo di testa.

Il Napoli è una squadra sterile, vuota, tremila passaggi e duecento tiri a vuoto, che perde contro avversari che con tre passaggi vanno in porta.

A Empoli, di testa ha segnato perfino Cerri, che non faceva gol da un anno, più che Napoli andrebbe ribattezzata, la squadra azzurra La Fatebenefratelli FC.

Per l’occasione ha messo del suo anche Ciccio Calzona, soprattutto per l’inserimento immotivato e incomprensibile di Nathan, ma anche nel volere insistere su un telaio oramai stanco, obsoleto, prevedibile.

A nostro avviso andrebbe rivoltata l’intera squadra come un calzino e dare fiducia a chi sta giocando di meno, basti pensare a quello che stanno facendo in giro i vari Gaetano, Folorunsho, Cheddira, gente scartata a inizio stagione, per fare posto a un branco di pecoroni inguardabili, se solo si pensa che Gaetano ha finora segnato 5 gol, cosa che l’attuale reparto di centrocampo degli azzurri non ha raggiunto messi tutti e tre assieme.

Questa “Rosa” va cambiata per molti elementi, perché non è una questione di tecnica ma di “testa”, molti degli attuali calciatori del Napoli non ci sono più proprio dal punto di vista mentale, quindi è assolutamente indispensabile un taglio netto, al di là dei nomi e dell’affetto.