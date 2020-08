Enrico Caruso, al via il ciclo di eventi per la celebrazione del centenario … dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”

Il comunicato:

Dal 2 agosto 2020 l’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” intende

omaggiare il Maestro Enrico Caruso con un Ciclo di Eventi “Caruso 100” per contribuire

concretamente a far vivere il ricordo del Grande Artisti che per diverse motivazioni è legato alla

provincia di Terra di Lavoro oggi Caserta.

È di dominio pubblico la storia di Enrico Caruso (Napoli, 25 febbraio 1873 – Napoli, 2 agosto

1921), tenore italiano, ed allo stesso per il passato anche l’Associazione Musicale Culturale Onlus

“Aniello Barchetta” ha reso omaggio nel 2015 anno in cui il 2 giugno il Maestro Antonio Barchetta

e il suo sodalizio fu chiamato con un concerto ad omaggiare il tenore Enrico Caruso al Teatro Totò

di Napoli con un evento promosso e organizzato dalla Regione Campania e il Comune di Napoli; a

distanza di quale mese il primo gennaio 2016 alle ore 19.30 presso il Teatro delle Palme a Napoli

con il Concerto di Capodanno “ENRICO CARUSO – La voce dei due mondi”.

Tante e innumerevoli iniziative si stanno preparando per il ricordo del grande tenore e da Caserta a

Napoli il sodalizio “Aniello Barchetta” vuole iniziare questo ricordo con una anticipazione che viva

il centenario dal 2 agosto 2020 al 2 agosto 2021 memorie del centenario della morte del 2 agosto

1921(data ufficiale di decesso).

Da qui l’intento dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” è quello di

omaggiare il Grande Maestro con appuntamenti e programma itinerante nell’anno di preparazione al

centenario 2 agosto 2020- 2 agosto 2021.

Caserta e Provincia è in diversi modi legata all’esperienza di Caruso sia per l’origine della famiglia

che per il debutto dell’artista. Da qui si vuole, valorizzando l’estro e il “dono” artistico del Maestro

Caruso, omaggiare queste “origini” anagrafiche e artistiche per poi meglio raccontare la sua

esperienza e al contempo ricorda i momenti ispirati alla vita e ai legami a Napoli e Provincia.

L’Associazione Musicale Culturale Onlus “Aniello Barchetta” e il Maestro Antonio Barchetta, suo

fondatore e Direttore, forti di queste premesse vogliono ricordare Enrico Caruso legato al territorio

e quindi alla nascita dei genitori Marcellino Caruso (1840–1908), era un operaio metalmeccanico; la

madre, Anna Baldini (1838–1888), faceva la donna delle pulizie, entrambi originari di Piedimonte

d’Alife al tempo rientrante nella provincia di Benevento (dal 1974 Piedimonte Matese rientrante

nella provincia di Caserta), mentre il tenore Enrico Caruso nacque a Napoli, nel quartiere di San

Carlo all’Arena, in via Santi Giovanni e Paolo, il 25 febbraio del 1873. A Piedimonte Matese una

lapide sulla casa dei coniugi Caruso del 12 giugno 2002 (in via Sorgente 10 a Piedimonte Matese)

ricorda come i due lasciarono l’immobile destinati a Napoli al sesto mese di gravidanza di Enrico,

che per soli tre mesi nacque a Napoli. I due, sposati presso la cattedrale A.G.P. il 21 Agosto del

1866 a Piedimonte d’Alife, quando si trasferirono a Napoli lasciarono il resto della famiglia in loco

dove vive il resto della discendenza della famiglia del grande Enrico. Tra i contemporanei del

trasferimento in Napoli vi era lo zio Giovanni Caruso, fratello del padre, che era direttore di banda a

Piedimonte Matese, ciò a dimostrare come l’istruzione dell’arte musicale era di casa tra i Caruso.

In questo modo si intende ricordare e promuovere l’interessante cartellone di eventi delle

Manifestazioni Carusiane in programma a Piedimonte Matese 2020/2021 (“Enrico Caruso

duemilaventuno Piedimonte Matese”).

Oltre la provincia anche la Città di Caserta è legata a Enrico Caruso, infatti, abbiamo scoperto che

… «Il debutto lirico avvenne il 15 marzo del 1895. Poco più di due mesi prima, il 2 gennaio, Caruso

aveva interpretato il Tantum Ergo nella Cattedrale di Caserta. Ora si esibiva al Teatro Nuovo di

Napoli nel ruolo di un sessantenne ne L’amico Francesco di Domenico Morelli. L’Opera non ebbe

successo, ma nelle recensioni il giovane tenore ottenne parole di plauso. A fine mese fu di nuovo a

Caserta, stavolta in teatro, per Faust di Gounod. Gli ingaggi aumentarono, finché, in autunno, partì

per la prima tournée estera, in Egitto”.

Questo il secondo elemento che lega Caruso alla Città di Caserta.

L’Associazione Musicale Culturale Onlus “Aniello Barchetta”, dopo l’esposizione di questi cenni

storici elaborati dal Maestro Antonio Barchetta e dal cronistorico del sodalizio Michele Schioppa,

intende realizzare un programma di celebrazioni, nel rispetto delle prescrizioni anche del covid-19,

e grazie agli strumenti multimediali, la cui peculiarità anche quella di creare maggiore

coinvolgimento, che coinvolga Caserta e Provincia oltre che Napoli e Provincia anche la Regione

Campania.

Il cartellone che l’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” intende realizzare,

con patrocini di istituzioni cittadine e culturali del territorio e non solo, sarà realizzato in parte in

presenza e in parte in remoto con il canale Youtube “Associazione Culturale Musicale A.

Barchetta”.

Il Maestro Antonio Barchetta, nel ringraziare a nome proprio e dell’Associazione Culturale

Musicale Onlus“Aniello Barchetta”, il pubblico che si connetterà al canale Youtube “Associazione

Culturale Musicale A. Barchetta”, i mezzi di comunicazione di massa che promuovono i cicli di

eventi dell’Associazione, invita a seguire le future iniziative attraverso le news del sito:

www.associazionebarchetta.org e la pagina social

www.facebook.com/associazioneaniellobarchetta/