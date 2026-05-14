Ponticelli, nasce uno sportello di ascolto contro disagio e violenza giovanile

NAPOLI – Uno spazio gratuito di ascolto e supporto psicologico per contrastare disagio, isolamento e violenza tra i giovani. Nasce all’istituto superiore “Sannino-De Cillis” di Ponticelli il nuovo sportello promosso da UISP Campania e dall’associazione “Il Veliero”, con l’obiettivo di favorire il benessere emotivo e relazionale dell’intera comunità scolastica. Il servizio, ospitato nella sede di via De Meis, sarà rivolto a studentesse, studenti, docenti e personale ATA, offrendo incontri riservati e gratuiti con professionisti del settore. Tra loro l’avvocata Renata Ottavia Piro, la counselor Giovanna Scognamiglio e la psicoterapeuta Roberta Ravolo. L’iniziativa nasce dalle esigenze emerse durante il progetto “Differenze 2.0”, percorso di sensibilizzazione dedicato ai temi del rispetto, dell’inclusione e della parità di genere. Il progetto rientra in una più ampia azione nazionale della rete UISP finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Centro Sinapsi dell’Università Federico II di Napoli. “Vogliamo che la scuola diventi un laboratorio di benessere dove nessuno si senta escluso o lasciato solo di fronte al disagio”, ha dichiarato Antonio Marciano, presidente UISP Campania. Sulla stessa linea Carla Casapulla, vicepresidente UISP Campania e referente del progetto, che sottolinea l’importanza di “uno spazio protetto e gratuito dove ragazzi e docenti possano sentirsi accolti e compresi”. Per la dirigente scolastica Angela Mormone si tratta di “un investimento sulla salute psicologica dei ragazzi e un passo avanti fondamentale per costruire una scuola luogo di ascolto e crescita serena”.