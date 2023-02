Entra nel vivo la seconda fase del progetto ‘Incontri tematici’

E’ in fase di elaborazione il documento programmatico per la costituzione del tavolo di partenariato tra l’Inail, le organizzazioni sindacali, i patronati, l’Ordine dei medici, Confindustria, i soggetti e le associazioni che fanno parte del Co.Co.Pro dell’Inail e le istituzioni del territorio. E’, infatti, entrata nel vivo la seconda fase del progetto ‘Incontri tematici’ i cui risultati sono stati presentati nei giorni scorsi in un incontro operativo al Belvedere di San Leucio. «Il tavolo si muoverà lungo quattro direttrici fondamentali: la prevenzione, i servizi, l’assistenza e la legalità – ha sottolineato la direttrice dell’Inail di Caserta Giovanna Iovino – l’obiettivo è quello di accompagnare lavoratori e imprese in tutte le fasi costruendo una rete forte tra gli attori del territorio. La costruzione di una rete istituzionale è in grado di velocizzare i tempi di erogazione dei servizi, di facilitare il compito delle imprese nel mettere nelle condizioni i loro dipendenti di operare in un ambiente sicuro. Allo stesso tempo, favorisce l’inserimento o il reinserimento di personale infortunato in ambito lavorativo velocizzando i processi di emersione dal lavoro nero». La direttrice Iovino sottolinea come il dialogo tra i vari soggetti sia fondamentale per raggiungere questi risultati. «Il tavolo di partenariato ha la funzione di istituzionalizzare questo dialogo – ha aggiunto – l’Inail, in piena sinergia con il Co.Co.Pro e il suo presidente Clemente Di Rosa, attraverso questo percorso vuole sviluppare un confronto costante fondamentale per migliorare la sua operatività ed efficacia per il territorio e il mondo del lavoro tutto».