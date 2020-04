Enzo Bove “Città Futura” : Governo composto da persone impreparate”

Caserta. Dopo la diretta televisiva di ieri, domenica 26 aprile, nel corso della quale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato agli Italiani il Decreto che andrà in vigore a partire dal prossimo 4 maggio, sono scoppiate numerose polemiche . Nel nostro Paese c‘è di fatto una vera e propria spaccatura , tanti sono quelli che sostengono che le misure restrittive, in atto ormai da due mesi, dovevano essere allentate ma tanti sono quelli che invece ritengono che i commercianti dovrebbero continuare a tenere chiuse le proprie attività con il supporto economico del Governo.

Sulla questione molto chiaro è stato il Capogruppo e Consigliere Comunale di ” Città Futura ” Enzo Bove :

“Continuando così ci sarà la morte civile. Un provvedimento che genererà ancora altre discriminazioni senza interventi economici a supporto dell’economia reale. Aprire con costantemente una media di 3000 nuovi positivi al giorno significa che per 10-12 mesi vivremo tra chiusure e riaperture in funzione di nuovi focolai. La tanto contrastata immunità di gregge sarà una realtà. Unico dato a cui fanno riferimento sono i posti letto disponibili, quindi …

Una cruda realtà voluta da un governo fatto di persone impreparate e che non hanno nemmeno idea delle problematiche quotidiane delle famiglie e della burocrazia italiana che osteggia le imprese. Apriremo perché non hanno idea di come tenere buoni gli italiani avendo terminato tutte le fantasiose bugie che ci hanno sottoposto in quasi 3 mesi. Per fortuna che le menzogne e le false promesse sono li, scritte e/o videoregistrate e a disposizione di tutti:

Mai come questa volta…..SANTO WEB.”