Erano destinate anche a Maddaloni una parte delle 400.000 mascherine sequestrate dalla Finanza

Maddaloni. Erano destinate anche a Maddaloni una parte delle 400.000 mascherine che la Guardia Di Finanza ha sequestrato nei giorni scorsi a Torino.I dispositivi di protezione erano state mportate illecitamente dai varchi doganali di Malpensa e Ciampino per poi essere messi sul mercato illecitamente.

4 Imprenditori Cinesi soni finiti sotto accusa per aver introdotto in Italia illegalmente le mascherine. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini , non è escluso che i soggetti coinvolti nell’ inchiesta stavano premeditando per i prossimi giorni di importare , con le stesse modalità, un quantitativo ancora piu’ consistente di mascherine del tipo FFP2.