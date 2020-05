Esame di terza media 2020: novitá e perplessità. Tutto quello che c’è da sapere.

L’esame di terza media 2020 in questo periodo è stato oggetto, ed è tutt’ora protagonista, di molte discussioni da parte dei Ministri preposti all’istruzione. Per via delle difficoltà causate dal Covid19 e le tempistiche strette per la loro stessa risoluzione.

Secondo quanto previsto dalla bozza dell’ordinanza ministeriale in merito, gli studenti dovrebbero presentare un loro elaborato in maniera orale, esposto tramite modalità telematiche, alla presenza, online, della commissione d’esame. Come indicato dalla bozza dell’ordinanza MIUR, l’elaborato può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o insieme di mappe, un filmato o una produzione artistica o tecnico pratica.

L’elaborato, comunemente chiamato “tesina”, sarà su una tematica individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno. I docenti dovranno tenere conto delle caratteristiche personali e delle competenze maturate dai singoli alunni. La presentazione telematica dell’elaborato deve avvenire entro la fine delle lezioni, attualmente svolte online.

Ma l’esame così come organizzato nella bozza dell’ordinanza quasi certamente subirà ancora cambiamenti. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha esposto la problematica sulle tempistiche di esposizione delle tesine entro la fine dell’anno scolastico. I Presidi chiedono quindi di lasciare maggiori libertà alle istituzioni scolastiche per organizzare al meglio le prove.