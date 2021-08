ESCLUSIVA, ALTRO SIT IN DI PROTESTA DEI LAVORATORI DELLA ECOCAR CASERTA

Caserta – Ci sarà un altro sit in di protesta nei pressi del Comune di Caserta, da parte di una parte dei lavoratori della EcoCar, i quali chiedono una stabilizzazione all’interno dell’azienda di raccolta rifiuti di Caserta. Numerose le lamentele dei lavoratori della stessa azienda rifiuti di Caserta che protestano a causa degli spogliatoi fatiscenti , delle docce malfunzionanti e per le carenze di personale e non solo.

Pubblichiamo uno stralcio della missiva che è stata inviata ai vari enti comunali

Nella missiva inviata ai vari enti si denunciano le seguenti omissioni

1) Il mancato incremento organico dal 01/03/2021 da parte di eco Car s.r.l. che continua a percepire il canone mensile pari a 180 unità;

2) Le assunzioni “illegittime” effettuate dalla Eco Car in danno dei lavoratori CUB art. NA/CE;

3) Le reiterate violazioni di Legge Regionale 14/2016;

4) Il mancato rispetto della L.81/08 in termini di sicurezza lavorativa;

5) L’immobilismo del Sindaco di Caserta che, nella qualità di Organo di vigilanza e controllo

anziché decidere ed intervenire anche drasticamente nei confronti della Eco Car s.r.l. sia per le

reiterate violazioni di Leggi che del Capitolato Speciale di Appalto, “nasconde la testa sotto la

sabbia”!