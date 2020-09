(Esclusiva) Frattamaggiore, amministrative 2020/Intervista ad Angela Giuliano (Liberiamo Fratta)

Frattamaggiore-In esclusiva per Belvederenews l’intervista ad Angela Giuliano, candidata con “Liberiamo Fratta”-Luigi Costanzo sindaco

1) Lei è laureata in lettere, insegna e si è sempre occupata di volontariato. Ha all’attivo un bellissimo progetto con l’ex OPG di Aversa, dunque incarna perfettamente l’idea per cui fare politica vuol dire agire sul e per il proprio territorio. Le chiedo,però,ugualmente il motivo per cui ha scelto di candidarsi

Mi candido perché sostengo un uomo candido. Una persona per bene e per il bene. Mi candido perché credo che fare politica significhi prendersi cura della polis e di chi la vive. Questa dovrebbe infatti essere al servizio del bene comune, non dei propri consensi. Configurarsi come un punto di riferimento e di aggregazione per persone che pensano liberamente, consapevoli di avere una responsabilità nella partecipazione alla vita pubblica. Del resto, Aristotele sostiene che «l’uomo è per natura un animale politico».

2) Quali sono i problemi di Frattamaggiore?

Il problema di Frattamaggiore è che le criticità non sono occasione di confronto e crescita, quanto piuttosto un terreno di scontro per rivalse e accuse da lanciarsi contro. La facilità, poi, nella concessione di licenze edilizie ha fatto diventare questa città una delle più cementificate d’Italia. Un triste paradosso riscontrabile nell’etimologia stessa della parola che fa riferimento all’originaria abbondante presenza di vegetazione. Da verde, il colore primario di Frattamaggiore è diventato grigio. Grigio come i volti e i programmi di chi puntualmente, ogni 5 anni, si ripresenta con le stesse promesse puntualmente disattese.

3) Qual è, in sintesi, il programma che la lista civica di cui fa parte intende tradurre in atto?

LiberiAmo Fratta è il frutto di un lungo cammino che ha visto impegnati sul territorio diverse persone tutte accomunate da un’ideale di solidarietà collettiva, di mutua collaborazione con un unico obiettivo: il benessere del territorio e dei suoi abitanti. L’intento è quello di risanare il tessuto sociale devastato da politiche scellerate improntate esclusivamente al tornaconto personale. Riportare il cittadino al centro, fare delle fragilità un punto di forza. Promuovere modelli circolari che tutelino il territorio e i cittadini, mettendoli al riparo da logiche affaristiche che fanno il bene dei pochi a danno dei molti.

4) In conclusione, ci dà un parere sulla campagna elettorale frattese? So che al suo partito è spesso rivolta l’accusa di privilegiare discorsi destinati a diventare lettera morta

In campagna elettorale sono puntuali le promesse di risoluzione di problemi stranamente dimenticati durante i cinque anni di amministrazione. Come se in un attimo si potessero risolvere tutti i problemi mai affrontati precedentemente. Frattamaggiore si è trasformata negli anni in una città senza amore, amministrata senza alcun riguardo per l’interesse né dei cittadini né del decoro urbano. Il futuro si costruisce guardando al presente che è frutto di un passato di cui siamo tutti responsabili. L’invito è quindi quello a votare responsabilmente, con la consapevolezza del potere di un gesto che può e deve fare la differenza.

VIDEO