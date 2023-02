ESCLUSIVA. In primavera torna la sagra del carciofo. Sarà la 24° edizione

Maddaloni – Maddaloni città del carciofo, in particolare arrostito, un must dei pranzi domenicali e dei giorni di festa dei maddalonesi da sempre. E la sagra a loro dedicata, in tarda primavera, quando ci sono gli ultimi carciofi da raccogliere, per anni si è tenuta in città, giungendo, in alcune edizioni, anche alle cronache di trasmissioni di carattere nazionali sulle reti RAI.

Ora come allora, in questa edizione già in preparazione, sarà la storica PRO LOCO Maddaloni di piazza Matteotti ad organizzarla, ovviamente con il patrocinio del comune di Maddaloni e con la stessa direzione artistica di quel fulgido periodo ovvero quella di Pasquale Giordano. Lo stesso Giordano ci ha fornito qualche anteprima in esclusiva di questa edizione, che sarà la numero 24: “ Saranno 4 giorni di festa al gusto di carciofo. La sagra avrà il risalto nazionale di un tempo, perché il carciofo è il simbolo della nostra tradizione contadina e delle nostre consuetudini cittadine. Il carciofo avrà il suo posto d’onore con la classica sagra, affiancata da show cooking con chef stellati e sarà esposto in allestimenti su carri contadini. I 4 giorni dedicati, 28-29-30 aprile e 1° maggio saranno arricchiti da spettacoli musicali che culmineranno con un concerto finale con un ospite di calibro nazionale, in coincidenza della giornata della Festa dei Lavoratori: Sto organizzando anche altre iniziative da inserire in questa festa, che dopo San Michele è quella a cui i maddalonesi sono più legati. Vi posso anticipare che ci sarà, all’interno della sagra, l’iniziativa GIARDINI D’AUTORE che coinvolgerà i tanti fioristi maddalonesi nell’allestimento di un’aiuola nella villa comunale in piazza don Salvatore d’Angelo.” Questo per dare ai lettori un assaggio. Il programma, come il carciofo arrosto, si sfoglierà e si gusterà un pò per volta. E siamo sicuri che non deluderà le aspettative. Ricordiamo che Pasquale Giordano è reduce da una serie di iniziative organizzate per il comune di Maddaloni tutte sold out, dalla festa per il Santo Patrono alla festa del vino, dalla festa della musica al Natale in città. La sagra del carciofo, con queste premesse, si annuncia come un’edizione che rimarrà negli annali.