Esclusiva. Le foto. Plastic Free ripulisce Colle Puoti

Maddaloni. Una mattina dal sapore di primavera che ha favorito l’iniziativa dei volontari di Plastic Free. Obiettivo del giorno: ripulire via Colle Puoti, strada al confine tra i comuni di Maddaloni e Santa Maria a Vico, costeggiata di campi agircoli e masserie. Un tratto non troppo ampio ma ricco di “sorprese” inquinanti che sono state rimosse. Da segnalare una tv con tubo catodico, quindi abbastanza datato, e il paraurti di un camion. Le guardi ambientali di Maddaloni hanno supportato l’iniziativa regolamentando il traffico veicolare e permettendo di operare in sicurezza.

Bottino del giorno: 25 sacchi di plastica e altri rifiuti.

L’onda blu continua a lasciare il segno.