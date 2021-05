ESCLUSIVA- Plastic free special edition. Domenica l’appuntamento è al Flava Beach per un nuovo record. Non una semplice raccolta ma una grande festa con tante sorprese.

Castel Volturno. Dopo neanche un mese dallo tsu-nami che ha ripulito la foce del Garigliano Plastic Free, pur continuando con le raccolte e le iniziative nei vari territori ha già programmato un nuovo grande evento.

Questa volta l’obiettivo è il litorale domitio, croce e delizia della provincia di Caserta. Il litorale scelto di dai tempi degli antichi romani per le sue ampie spiagge con una sabbia meravigliosa e un mare cristallino, oggi, come tutti sappiamo deturpato su tutti i fronti dalla speculazione edilizia post terremoto del 1980 all’inquinamento ambientale e delle acque.



Un tesoro della nostra provincia, che deve solo essere riscoperto e ripulito appunto, in primis dalla plastica che arriva dal mare e invade la spiaggia. L’esercito blu di Plastic Free ha gi attuato diversi interventi su questa area che è immensa.

E per il 23 maggio si è posta l’obiettivo record di ripulire 5 km di litorale in 3 ore. L’appuntamento è alle 9,30 al Flava Beach, lido noto per il Jova Beach party du qualche anno fa. Non serve iscrizione, ma solo voglia di vivere in un mondo migliore. Tutti possono partecipare, non ci sono limiti di età. Alle raccolte spesso la rappresentanza più bella e significativa è proprio quella delle famiglie con bambini. Un grande raduno all’insegna dell’amore per l’ambiente.

La giornata non è stata scelta a caso perché il 23 è la giornata mondiale della tartaruga, simbolo di Plastic Free.

Un mega evento con tanti gadget per i partecipanti in piena sicurezza, all’aperto e nel rispetto delle regole anticovid. Un’organizzazione perfetta. Ai volontari saranno fornite le buste da riempire che saranno caricate su trattori messi a disposizione dalla Coldiretti, quindi massimo risultato col minimo sforzo. Nessun volontario percorrerà km a piedi. Saranno distribuite le magliette per tutti i nuovi volontari.

Torna lo sponsor Caffè Borbone. La mattinata sarà animata da Radio Marte con Gianni Simioli. Tra gli ospiti la campionessa di apnea Maria Felicia Carraturo.

Un altro pianeta è possibile grazie allo sforzo di ognuno.

Per saperne di più, clicca sul link in basso: