(Esclusiva Video) Aversa/ Intervista ad Alfonso Oliva post Consiglio comunale

Aversa-Dopo qualche giorno dallo svolgimento del Consiglio comunale che ha decretato la fine dell’amministrazione di Alfonso Golia ,abbiamo intervistato (in esclusiva) per l’opposizione l’avvocato Alfonso Oliva.

La nostra inviata Speranza Anzia Cardillo gli ha chiesto di esprimersi in merito all’obiezione mossa in Consiglio comunale secondo la quale l’opposizione avrebbe dovuto tener conto dei contenuti e non votare contro il bilancio credendo di rappresentare attraverso il “no”i propri elettori.

Ecco nell’intervista cosa risponde il coordinatore di Fratelli d’Italia alle telecamere di Belvederenews.net

VIDEO