ESCLUSIVA VIDEO: Lucia Grimaldi intervista Eddy Napoli

L’intervista a Eddy Napoli, il cantante di Luna Rossa, canzone che quest’anno compie 70 anni, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Maliziusella” per raccogliere fondi per la ricerca del prof. Paolo Ascierto.

Il video registrato on line con la sua orchestra Luna Rossa è sulla sua pagina Facebook dalle 13,00 di oggi . Il cantante rivolge un appello a contribuire alla ricerca del prof. Ascierto e del suo staff.

Basta effettuare una donazione attraverso il link.

Oppure un bonifico sul conto bancario intestato a:

FONDAZIONE MELANOMA ONLUS – Iban IT 02T 083 421 520 000 801 008 3080