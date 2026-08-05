Ferragosto all’alba con la musica: torna “Note incantate”

Sarà ancora la musica ad accogliere l’alba di Ferragosto a Napoli. Venerdì 15 agosto, alle 5, la terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo ospiterà la terza edizione di “Note incantate”, il concerto promosso dall’Assessorato comunale al Turismo nell’ambito della rassegna “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”. Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno registrato il tutto esaurito richiamando anche numerosi turisti, l’appuntamento rinnova la formula che unisce il panorama del Golfo alle note della grande tradizione musicale napoletana. Sul palco si alterneranno due interpreti di generazioni diverse: Mario Maglione, accompagnato alla chitarra da Michele Cordova, aprirà il concerto. A seguire si esibirà Veronica Simioli, affiancata da Dalavier Napolitano al sax soprano, Emidio Ausiello alle percussioni ed Ermanno Romano alla chitarra classica. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Le prenotazioni apriranno alle 12 di lunedì 10 agosto. «Il concerto di Ferragosto all’alba è uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva», sottolinea l’assessore al Turismo Teresa Armato. «Quest’anno abbiamo scelto due voci, una maschile e una femminile, che rappresentano l’incontro tra generazioni diverse e testimoniano la capacità della musica napoletana di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia». Un evento che negli anni è diventato uno dei simboli dell’estate napoletana, capace di coniugare musica, paesaggio e identità in uno degli scorci più suggestivi della città.