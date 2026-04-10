Il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, in collaborazione con l’Associazione musicale “G.B. Pergolesi”, presenta il nuovo appuntamento della seconda edizione di “Euterpe al Museo”, rassegna musicale diretta dal M° Flavia Salemme.

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 11.00, negli spazi all’aperto del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, si terrà il concerto del chitarrista Nino D’Amico, protagonista di un raffinato programma che attraversa epoche e stili del repertorio chitarristico internazionale.

Il programma prevede musiche di A.B. Mangoré, N. Coste, D. Scarlatti, F. Tàrrega, J. Rodrigo, A. Lauro e L. Brouwer, in un percorso sonoro che unisce virtuosismo e suggestione, dialogando idealmente con il contesto storico e archeologico del Museo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione e promozione del patrimonio museale campano, con l’obiettivo di rendere i luoghi della cultura sempre più accessibili e dinamici.

“La rassegna ‘Euterpe al Museo’ rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale attraverso il linguaggio universale della musica. Eventi come questo permettono di vivere il museo in modo nuovo, favorendo un incontro diretto tra arte, storia e pubblico, in un’atmosfera di grande suggestione”, così la Direttrice del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua Antonella Tomeo commenta l’iniziativa.

Programma di sala:

Nino D’Amico (chitarra)

A.B. Mangoré, Preludio in Do minore

N. Coste, Fantaisie dramatique “Le Départ”, op. 31

D. Scarlatti, Sonata in La maggiore, K. 208 (L. 238)

A.B. Mangoré, Un Sueño en la Floresta

F. Tàrrega, Variaciones sobre “El Carnaval de Venecia”

F. Tàrrega, Capricho Àrabe

J. Rodrigo, Tiento Antiguo

A. Lauro, Vals venezolano n. 2

L. Brouwer, La Gran Sarabanda

Info

Museo archeologico dell’antica Capua

via Roberto D’Angiò, 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Info spettacoli: 3386353806

museicampania.cultura.gov.it

FB @anticacapuacircuitoarcheologico | X @museosmcv | IG @drmcam.museoanticacapua

È possibile scaricare su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”