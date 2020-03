Evade dagli arresti domiciliari dalla comunità “Leo Onlus” di Valle di Maddaloni

MADDALONI – In Valle di Maddaloni, nel corso della scorsa notte, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Maddaloni hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, E.V. cl. 80, di Acerra.

L’uomo, di fatto sottoposto al regime degli arresti domiciliati in Valle di Maddaloni presso la comunità “Leo Onlus Ong” è stato rintracciato e tratto in arresto dopo che si era allontanato arbitrariamente dalla citata struttura scavalcando il muro di cinta. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.