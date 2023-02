EX CENOBIO DI SANT’AGOSTINO: LA GIUNTA HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo, con le modifiche richieste dalla

Soprintendenza, di recupero e valorizzazione del Complesso “Ex Cenobio” di

Sant’Agostino. Si tratta di interventi relativi al primo lotto della struttura, realizzati con fondi

POR Campania 2014-2020, con riferimento all’Asse 10 P.I.C.S. (Programma Integrato

Città Sostenibile) Caserta, che ammontano a oltre 2,4 milioni di euro. La prossima

settimana sarà anche avviata la procedura di evidenza pubblica e i lavori dovranno essere

ultimati necessariamente entro il prossimo 31 dicembre.

Il primo lotto prevede il completamento degli interventi al piano terra e al primo piano, con

un’opera di riqualificazione dell’intera struttura e del Cenobio. Al piano terra verrà

ripristinato il vecchio accesso al Cenobio, con la realizzazione di un front office che avrà la

funzione di biglietteria, dei locali di controllo per la sicurezza e di un bookshop. Attraverso

la biglietteria si potrà accedere agli spettacoli che si terranno nel Chiostro. Una parte della

struttura, infatti, sarà destinata ad ospitare eventi culturali di qualità, in particolare di

musica classica. Al primo piano è prevista un’attività complessiva di recupero e

riqualificazione, con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel frattempo, i progettisti sono già al lavoro sugli interventi riguardanti il secondo lotto del

Complesso di Sant’Agostino. In questo caso il Comune di Caserta è riuscito a ottenere

una somma di circa 5,4 milioni di euro nell’ambito dei fondi PNRR. Al secondo piano gli

interventi previsti mirano alla realizzazione di una galleria d’arte, dove poter esporre

quadri, statue e altre opere, al fine di valorizzare il Museo di Arte Contemporanea (MAC).

“Partiamo con il primo lotto dei lavori – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino –

e dal 2024 i casertani potranno usufruire di spazi storici della città, dove verranno svolti

eventi culturali di alto livello. Successivamente, l’opera di riqualificazione sarà completata

anche con i lavori del secondo lotto, al termine dei quali l’intero Complesso di

Sant’Agostino sarà restituito ai cittadini. Si tratta di un sito dal grande valore simbolico per

la città, la cui destinazione naturale è la cultura e che deve diventare anche un luogo

capace di attrarre i turisti che visitano la Reggia”.