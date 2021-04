Serviva una vittoria in casa Napoli per dimenticare la sconfitta in settimana contro la Juventus. Una vittoria senza grandi pericoli quella contro la Sampdoria, la decidono Fabian Ruiz ed Osimhen. Tre punti che fanno tenere il passo della zona champions e che fanno arrivare nel miglior modo possibile la squadra alla sfida dell settimana prossima contro la capolista Inter.