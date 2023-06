Falciano Teatro, si parte il 1° Luglio con la seconda edizione della rassegna teatrale

Falciano del Massico. È tempo d’estate e il ritorno della bella stagione apre ad un ciclo di appuntamenti calendarizzati nei mesi da luglio a settembre.

Si tratta di un ricco programma che denota una qualità eccellente, sebbene sia a titolo gratuito.

Siamo nell’ambito della rassegna teatrale “Falciano Teatro” organizzata dal Comune di Falciano del Massico, Assessorato alla Cultura, e giunta alla sua seconda edizione quest’anno con l’approssimarsi di una nuova Estate… Al Teatro.

E mentre cresce l’attesa per gli spettacoli – alcuni dei quali ideati e dedicati ai bambini e ai ragazzi – che saranno messi in scena da diverse Compagnie teatrali, l’Amministrazione Comunale vi aspetta ed è lieta di invitarvi ad «una grande opportunità per la nostra comunità»

Riportate di seguito le date che la locandina della rassegna teatrale “Falciano Teatro” ben pone in evidenza:

LUGLIO

*Sabato 1 LUGLIO

Compagnia “Stati Teatrali”

PIMENTEL FONSECA CON CIVICA ESPANSIONE DI CUORE

*Sabato 15 LUGLIO

Compagnia “Tutto Teatro”

PETROLINI INFINITO

*Sabato 29 LUGLIO

Compagnia “Teatro dei Due Mondi”

Le NUOVE AVVENTURE DEI MUSICANTI DI BREMA/spettacolo per bambini

AGOSTO

Mercoledì 2 AGOSTO

Compagnia “Brecht”

PINOCCHIO/spettacolo per bambini

Mercoledì 6 AGOSTO

Compagnia “La Costellazione”

CHOCOLAT

Sabato 12 AGOSTO

Compagnia “Thàleia”

L’AMORE DI MEDEA

Mercoledì 23 AGOSTO

TEATRO SHOW WELCOME …TO AMERICA

SETTEMBRE

Sabato 2 SETTEMBRE

Compagnia “La Mansarda”

GEDEONE CUOR DI FIFONE

spettacolo per bambini e ragazzi

Mercoledì 10 SETTEMBRE

Compagnia “Il Teatro nel Baule”

ALL’OMBRA DI UN GROSSO NASO

Storia di Cyrano de Bergerac

Mercoledì 13 SETTEMBRE

IL CIELO D’ESTATE

Osservazione planetaria

Per INFO e PRENOTAZIONI: assessoreculturafalcianodelmas@gmail. com (Dr.ssa Rosa Maria Zannone)