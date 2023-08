FalcianoTeatro – II edizione: a Falciano del Massico arriva “Gedeone cuor di Fifone” della Compagnia “La Mansarda-Teatro dell’Orco” di Caserta

Falciano del Massico. Avviata lo scorso anno la rassegna “FalcianoTeatro” è ad oggi un progetto dal successo oltre ogni aspettativa per il piccolo Comune del Casertano, grazie a iniziative dalla forte risonanza quali vengono ad essere quelle che danno impulso all’Arte e alla Cultura, vettori del cambiamento sociale. La seconda edizione della rassegna teatrale con “Un’ Estate… A Teatro” in programma dal 1 luglio al 13 settembre, continua ad offrire l’opportunità di avvicinarsi alla musica, allo spettacolo, alle tradizioni mantenendo vivo il legame con il territorio.

Grande la qualità per la scelta degli spettacoli proposti, a titolo gratuito, così come il prestigio delle stesse Compagnie teatrali (nazionali e internazionali) finora esibitesi.

Fra queste la Compagnia locale Thàleia che vede coinvolti, appunto, “alcuni giovani falcianesi interessati al mondo del teatro e con esperienza in tal senso – ha dichiarato il sindaco Erasmo Fava- nell’ambito di una rassegna che vuole essere, perché no, un punto di partenza per chi desidera una carriera nel mondo del teatro”.

Un altro successo ottenuto dalla medesima Compagnia (Thàleia) è stato il teatro show di “Welcome to America” in scena mercoledì 23 agosto, un viaggio nel sogno americano che, tra testi e immagini, ha visto il prezioso contributo dell’orchestra “Kansax & friends” i cui professionisti, giunti dal territorio campano – e in particolare dalla città di Mondragone- hanno accompagnato la narrazione della Grande America con i suoi protagonisti.

In grado di coinvolgere con una interpretazione autentica -che indaga i vari stati emotivi dei personaggi rappresentati- le diverse Compagnie teatrali riescono a rinnovare volta per volta l’interesse da parte del pubblico che non manca, pertanto, di aderire sia dai paesi limitrofi che dalle comunità più lontane ad ogni nuovo appuntamento.

Per un intrattenimento all’insegna della cultura in questi ultimi scampoli d’estate, la rassegna “FalcianoTeatro” organizzata dall’ Assessorato alla Cultura -delegata Rosa Maria Zannone- prosegue con il teatro all’aperto che vi attende, ancora, in piazza Capuano alle ore 21, sabato 2 settembre. A salire sul palco saranno gli interpreti Antonio Elia e Antonio Turco della conosciuta e apprezzata Compagnia “La Mansarda – Teatro dell’Orco” di Caserta.

Quest’ultima ritorna per il secondo anno a Falciano del Massico; e stavolta porterà in scena “Gedeone cuor di Fifone”, drammaturgia a cura di Roberta Sandias; regia di Maurizio Azzurro; scene di Francesco Felaco; musiche di Maria Gabriella Marino. Pronta a far vivere momenti di puro incanto con un tocco fiabesco, attraverso un viaggio nel Teatro di qualità e di prestigio, accenderà la fantasia e i cuori dei più giovani, e non solo, di dolci emozioni.

Le famiglie potranno assistere ad un’ esclusiva performance con le vicende di Gedeone, un personaggio che rispecchia l’immaginario infantile e degli adulti. Le esilaranti e rappresentative sequenze sceniche condurranno i ragazzi nel mondo della fantasia, da sollecitare e alimentare in questa complessa realtà dominata dal digitale. “Fare teatro, partecipando anche attivamente agli eventi, offre a tutti, e in particolar modo a bambini e ragazzi come agli adulti, l’opportunità di vivere momenti di intensa emotività, dimensione capace di creare una elevata qualità della vita”.

Trama. Due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva perfino a temere la propria ombra, tanto da essere da tutti soprannominato “Gedeone Cuor di Fifone”, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure.