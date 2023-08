FalcianoTeatro, II edizione. La Compagnia teatrale “Costellazione” in scena a Falciano del Massico (CE) il 6 Agosto con “Chocolat” ‘deliziosa’ commedia di successo

Falciano del Massico. Qualità, prestigio, formazione, ricreatività: è questo il mix di ingredienti che «conferma, con orgoglio, il successo di FalcianoTeatro 2023».

La rassegna teatrale, alla sua seconda edizione, dando luogo a momenti indimenticabili da vivere, continua ad allietare con spettacoli appassionanti, dalle intense emozioni, le sere d’estate del suo ‘affezionato’ pubblico.

L’atteso spettacolo “Pinocchio a tre piazze”, della ‘Compagnia Bertolt Brecht‘ di Formia (LT) -una vera e propria festa delle famiglie- andato in scena mercoledì 2 agosto, vede ora, per il prossimo appuntamento di ‘ Un’ Estate…A Teatro ‘, passare il testimone al Miglior Spettacolo Italiano tra le oltre 900 compagnie teatrali dell’Unione Italiana Libero Teatro nel 2018: “Chocolat”, 42 Premi Nazionali vinti, 10 anni di repliche. Numerosi i successi ottenuti: ha rappresentato l’Italia in importantissimi Festival Internazionali in Belgio, Marocco, Francia, Germania e Polonia e partecipato a 52 Manifestazioni italiane.

Il Comune di Falciano del Massico (CE), con l’Assessorato alla Cultura -coordinato dalla Dr.ssa Rosa Maria Zannone- è pertanto lieto di darvi appuntamento domenica, 6 agosto, alle ore 21, in piazza Capuano, per assistere alla nuova pièce in programma “Chocolat”, della Compagnia “Costellazione” di Formia (LT), testo, drammaturgia e regia a cura di Roberta Costantini e Marco Marino- una commedia peccaminosamente deliziosa! È liberamente ispirata a ‘Chocolat’ di Joanne Harris e all’omonimo film di L. Hallström Premio ‘Sele d’Oro del Mezzogiorno’ 2016 per il Teatro Contemporaneo.

A salire sul palco saranno: Claudia Casale, Elisabetta Celozzi, Gabriele Cannavale, Giovanna Rebecchi, Lorena Mordà, Marco Marino, Morgana Petrone, Pasquale Vezza, Roberta Costantini, Salvatore Forcina.

Un cast che con la sua interpretazione darà vita ad una nuova magica serata facendo breccia nei nostri cuori.

Superando in prestigio, qualità e proposta culturale le più importanti kermesse teatrali, l’estate falcianese si impone all’attenzione dell’intero territorio con una rassegna che si afferma nella sua idea-forza: rendere Falciano il centro di una nuova politica culturale che integri e innervi l’azione amministrativa. La cultura non come orpello da ostentare ma come pratica sociale capace di generare dinamismo formativo e svincolare dalle tarature ambientali, molte volte legami ostativi per il rinnovamento.