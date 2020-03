FARINA: Lo Sport Dilettantistico Rischia il Collasso.

A causa dell’emergenza corona virus sono a rischio oltre 1 Milione di persone che a vario titolo sono impegnati nei centri Fitness e industrie Sportive :

Palestre, Centri Sportivi , Scuole di Ballo in Italia gli appassionati coinvolti in questo tipo di attività sono oltre i 20 milioni l’anno, il che rende il nostro Paese tra i Primi in Europa. Il giro d’affari stimato delle attività sportive NON AGONISTICHE legate al fitness nel nostro Paese è di Oltre 10 miliardi di euro l’anno.

Il Noto Personal Trainer Campano Giuseppe Farina (Docente Federale del CONI, Responsabile del settore Fitness e Pesistica dell’ACSI-CONI ) COMUNICA che la chiusura di Moltissimi centri Sportivi, già tragica per i Titolari e tutto il Personale Impegnato in Palestre, Piscine, Scuole di ballo dismessi in tutto il territorio nazionale rischia di far collassare uno fra i più importanti network di promozione della salute e Sani stili di vita per i cittadini e di comportare pesanti ricadute sull’intera filiera produttiva (aziende che producono: abbigliamento, Calzature per il fitness, attrezzature, accessori ecc,)

Il Governo e le Regioni non devono agevolare solo i centri sportivi all’interno di strutture Pubbliche che già sono delle privilegiate, ma Soprattutto tutte quelle ASD e SSD che svolgono le attività all’interno di impianti privati e che attualmente si trovano a dover regolarmente pagare il fitto.

L’italia , -conclude FARINA- Vanta da sempre una grandissima tradizione sportiva di altissimo livello che permette ai grandi campioni di esprimersi e a 20 milioni di persone di qualsiasi fascia d’età di tutelare la propria Salute grazie allo sport dilettantistico.