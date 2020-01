Favori in cambio di voti. Le rivelazioni di Zagaria nel corso del processo ai politici

Francesco Zagaria, alias Ciccio e’ Brezza, l’imprenditore pentito legato alla cupola di Michele Zagaria e ritenuto dagli inquirenti referente del clan sulla zona di Capua, nel corso del processo a carico dei politici capuani ha riferito “Nel 2011 mi sono prodigato nella campagna elettorale di Carmine Antropoli, Marco Ricci e Guido Taglialatela”

Dopo i primi appalti, ottenuti con tangenti, Zagaria ci aveva preso gusto e quindi decise di aiutare i politici “amici” per la tornata elettorale, vinta poi dalla coalizione di Antropoli con percentuali bulgare, del 2011. Il presunto scambio elettorale avveniva in due modalità: soldi e lavoro in cambio dei voti.

“I miei operai erano quasi tutti di Sant’Angelo in Formis e con i loro voti ho favorito Antropoli ed gli altri due. Li aiutai perchè dovevo lavorare” – “diedi 6-7mila euro a Marco Ricci a cui si aggiungevano i soldi per pagare qualche bolletta di cittadini che non poetevano pagare. Ricci ci teneva particolarmente ad una candidata a cui procurai una quarantina di voti. Antropoli, invece, mi indicò un altro candidato, un poliziotto“.

Sulla sua capacità di penetrazione nelle faccende elettorali, Zagaria ha ribadito di conoscere molte persone “a Capua si sapeva che comandavo ovunque“. Per questo avrebbe anche aiutato molte persone in difficoltà: “se avevano bisogno gli davo soldi così poi potevo chiedergli un favore“.

Alle elezioni del 2016 Zagaria sarebbe intervenuto minacciando un candidato per farlo ritirare. La minaccia, con tanto di schiaffi, venne fatta nello studio medico di Antropoli. Di questa accusa, da cui nasce il processo che vede l’ex sindaco alla sbarra per concorso esterno in associazione mafiosa, Zagaria riferirà nel corso della prossima udienza quando si completerà l’esame del pubblico ministero. Successivamente toccherà ai difensori contro esaminarlo.