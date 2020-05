Anche FdI in piazza il 2 giugno per rappresentare l’Italia che non si arrende

​ Fratelli d’ Italia sarà in piazza a Caserta il due Giugno, a Piazza Gramsci alle ore 10 insieme alla Lega e a Forza Italia in una manifestazione simbolica per rappresentare l’ Italia che non si arrende e che ha pagato e paga un prezzo feroce per la pandemia e per l’incapacità di questo governo di dare risposte adeguate.

Il due Giugno è la festa della repubblica, ed è proprio in questa data simbolica che con i tricolori e senza simboli di partito daremo un grande segnale in un momento cosi difficile per la nostra nazione.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della disciplina per il contrasto al Covid, rispettando le norme di protezione personale e il distanziamento sociale, dopo il due Giugno , a blocco regionale finito, annunceremo una grande manifestazione di popolo che si svolgerà a Roma con tutto il centro destra .

Vi è un’ Italia dimenticata a cui fino ad ora il governo ha chiesto tantissimo , promesso molto, e dato pochissimo , tantissimi nostri concittadini sono ancora in cassa integrazione, tantissime partite Iva non hanno ricevuto né bonus ne altro, mentre per i clandestini si sono affrettati a fare sanatorie . Vogliamo essere in piazza per dar voce a quei commercianti, quei ristoratori, gli albergatori, i gestori di bar che non sanno se mai riapriranno, agli artigiani vessati dalla burocrazia bilaterale, ai precari del mondo della scuola traditi dal ministro Azzolina e dalla maggioranza di governo che ha votato un decreto che ruba il futuro a migliaia di insegnanti , ai tirocinanti tagliati fuori da qualsiasi agevolazione, alle famiglie , dimenticate da questo governo, e poi saremo in piazza per la libertà, per ricordare a questo governo che le emergenze si affrontano in parlamento e non a colpi di atti amministrativi .