FdI-Mariano: Mozione revoca D.D. n. 486 impianto di compostaggio.

Caserta. Si comunica che il Consigliere Comunale Stefano Mariano ha protocollato la mozione con cui chiede al Sindaco Carlo Marino ed al Dirigente Franco Biondi, la revoca immediata della Delibera Dirigenziale n.486 del 6 aprile 2020.

” La revoca viene richiesta -si legge nella mozione- in seguito al fatto che dal 2016 il Comune ha cambiato la localizzazione dell’ impianto di compostaggio per ben 4 volte: Lo Uttaro, Ponteselice, Gradilli per poi ritornare a riabilitare di nuovo Ponteselice. Infine poi Garzano localita’ Mastellone. Per ogni progetto , sono state eseguite le indagini del caso attraverso incarichi professionali per studi di fattibilità che hanno pesato notevolmente sul budget comunale”.

Il Consigliere ritiene, che per la gravità ed urgenza dei fatti esposti, la mozione debba essere inserita nell’Odg del prossimo Consiglio Comunale.

La salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente, sono tematiche estremamente importanti , fortemente sostenute da FdI.