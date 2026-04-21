“Sister…azz” in scena a casa di Angelo e Paola!

Un’esplosione di risate a casa di Angelo e Paola!

La prossima data del Piccolo Teatro Cts di Caserta, a chiusura di questa tortuosa venticinquesima stagione teatrale denominata “A Casa di Angelo e Paola” è prevista per domenica 29 aprile alle ore 19:00. Sul palco la compagnia La Nuova Bottega di Benevento, che da oltre 40 anni riempie i teatri di tutta Italia. Andrà in scena “Sister…azz”, divertentissima commedia reduce da due clamorosi sold out e diretta dalla Lia Zito.. In scena oltre alla stessa regista ci saranno: Lombardi Luciano, Veronica Cecere, Lucia Mirra, Carmine Sabatino, Lucia Napolitano, Katia Botticella, Adriano De Lauri, Assunta Vicario e Patrizia Salerno. Aiuto Regia e Scenografo, Luciano Lombardi. Ecco alcune considerazioni sullo spettacolo: cosa succede in un convento quando la quiete viene turbata? Può capitare che anche le anime più candide possano smarrire la strada. Insomma, colpi di scena, risate, travestimenti e tanta ironia in uno show ricco di energia e divertimento e pronto a conquistare anche Caserta e i casertani. Preparatevi, quindi, a un vortice di risate, gag irriverenti e situazioni imprevedibili! “SISTER?!?… AZZ!?!” è lo spettacolo ideale per chi ama Il teatro brillante e coinvolgente, una dose massiccia di pura ironia, una commedia spumeggiante che sta facendo impazzire il pubblico! Due atti di puro divertimento che mescolano equivoci esilaranti e personaggi sopra le righe in una trama dal ritmo incalzante. Ambientata in un convento decisamente… fuori dagli schemi. Questa commedia promette di conquistare ogni spettatore con la sua energia travolgente. Non perdete l’occasione di vivere una serata teatrale che vi resterà nel cuore!