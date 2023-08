FERRAGOSTO DIETRO LE SBARRE PER GLI AMICI DI CASALE

Vengono portati dietro le sbarre Nicola Pezzella ,Giuseppe Diana e Antonio Barbato per metodo mafioso aggravato.

Quanto é stato disposto dal Gip Enrico Campoli del tribunale di Napoli competente per materia, sia dia il caso che i due truffatori avrebbero richiesto ad un imprenditore di costruzioni aversano , quello che per modo semplice si chiama “Pizzo agli amici di Casale” , all’inizio é stata richiesta la cifra di 15mila euro , arrotondata a 8mila , che é stata versata dalla vittima nel giro di due settimane.

Si dia il caso che Barbato avrebbe partecipato ad uno dei due incontri ma che non avrebbe proferito parola , la vittima poi avrebbe riconosciuto i suoi estorsori lasciando per loro solo la via del carcere di Santa Maria Capua Vetere di cui le porte resteranno ben chiuse non per un breve periodo.