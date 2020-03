Festa delle donne: a Napoli un murales in onore di Ipazia di Alessandria

Napoli– Nei quartieri spagnoli esiste una strada intitolata alla filosofa pagana Ipazia di Alessandria, alla quale è stato anche dedicato un bellissimo murales. La vicenda di questa donna, assurta a modello di emancipazione femminile, si colloca nel cuore della cultura ellenistica presso tra IV e V secolo ad Alessandria d’Egitto, sede della famosa Biblioteca e del Museo. La filosofa viveva in un momento di conflitto tra pagani, cristiani ed ebrei, in cui rimarrà fatalmente coinvolta, morendo massacrata da fanatici cristiani. Ipazia, che insegnava la teoria eliocentrica, ha pagato lo scotto di essere una donna in una società maschilista e di essere una libera pensatrice in un contesto dominato da dogmatismo e fanatismo. In una scena del bellissimo film “Agorà” del 2009 di Amenábar dedicato alla filosofa, la protagonista pronuncia queste parole: ”Scusatemi onorevoli dignitari, ma il vostro Dio non ha ancora dimostrato di essere più buono e più giusto dei suoi predecessori. La mia conversione è davvero solo una questione di tempo? Io credo nella filosofia!”.

Chi volesse approfondire il pensiero di Ipazia può leggere il testo di Silvia Ronchey, Ipazia. La vera storia,Bur,2010.