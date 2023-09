Feste del Cioccolato Nazionali: prossima tappa del Tour 2023-2024 la città di Aversa. Da domani, 29 settembre, al via la V edizione

Aversa. Ritorna ad Aversa, in provincia di Caserta, il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, promosso dall’Associazione Nazionale Choco Amore. Giunta, con successo, alla quinta edizione, la manifestazione vedrà il suo svolgersi dalle ore 10 alle 23:00, nella centralissima via Roma, dove i Maestri Cioccolatieri, provenienti da diverse Regioni d’Italia, vi aspettano dal 29 settembre al 1 ottobre per un evento dedicato al cioccolato artigianale, ad ingresso gratuito.

Una tre giorni per assaporare e acquistare specialità a base di cioccolato “puro”, senza conservanti, additivi, coloranti, e con la giusta quantità di zuccheri, avendo la possibilità di conoscere più da vicino la cultura e l’arte di una produzione artigianale che nella sua ampia varietà – dalla raffinata pralineria, agli spezzati, dal gianduiotto, al cioccolato speziato, con i liquori, con la frutta secca ecc…racchiude in sé tutto il profumo e la fragranza del cioccolato “vero”, di quel cacao “ che ti si scioglie in bocca”, e difficile da trovare in commercio.

Oltre agli stand di specialità tipiche, sapientemente preparate seguendo le ricette tramandate di padre in figlio, spazio all’intrattenimento per grandi e piccini e ai laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet, condotti – novità di quest’anno – dal noto cioccolatiere messicano Josè Calì Valdebona, per avvicinare, in particolare i bimbi, al mondo del cacao, e con esso alla cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per info e per partecipare ai laboratori gratuiti per bimbi dai 4 ai 10 anni compilare il modulo di iscrizione sul sito al seguente link: https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori