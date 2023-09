FESTIVAL “I PRIMI D’ITALIA” PRIMISSIMA PRESENTAZIONE NELLA PRESTIGIOSA REGGIA DI CASERTA

E’ stata presentata oggi, nella prestigiosa Reggia di Caserta la XXIV° edizione del più grande festival nazionale dedicato interamente alla pasta e ai primi piatti campani DOP.

Fuoco di domanda da parte dei presenti, la prima, molto interssante ha riguardato il motivo per cui si è partiti proprio dalla Campania? La replica degli organizzatori è stata indirizzata al fatto che andavano promosse le maggiori eccellenze campane, e cioè pomidori, mozzarella e ricotta, al prossimo festival di Foligno.

Si parla di prodotti di cui nessuno che si rispetti se ne priva, di fatti la chiave del successo del consorzio è stato l’investimento, e ovviamente anche l’ingegno, che caratterizza le qualità culinarie della nostra regione, prodotti che si misureranno proprio in occasione del festival “I PRIMI D’ITALIA”, dove si cimeteranno molti chef di prestigio, esperti nell’uso della Bufala DOP nei loro piatti .

Il primo saluto è andato a Vittorio Tommaso De Simone, presidente della camera del commercio: “Sono del parere che nel mondo e non solo in Italia, la mozzarella non vada solo presentata, ma portate sulle tavole di tutti ” – ha sostenuto il presidente.

Il microfono è passato poi al dott. Benito Lavecchia Presidente del consorzio di Tutela della ricotta di bufala campana DOP : “Siamo un consorzio giovani è vero, però lavoriamo su un prodotto che vive da secoli, la mozzarella di bufala ha sempre fatto la storia della Campania, la ricotta nasce in un secondo momento perché viene visto come un prodotto da regalare, quindi in effetti ha bisogno di essere valorizzato, ha caratteristiche nutritive che si sposano con quasi tutti i piatti, infatti i “PRIMI D’ITALIA” nasce proprio per il connubio di sapori” .

“ L’evento è particolarmente importante per noi perché ci dirige verso un fiume di appuntamenti e approfondimenti culturali ” : ha detto poi il presidente Aldo Amoni.

Ancora, è intervenuta l’assessore Michela Giuliani del comune di Foligno che ha sostenuto quanto fosse stato esaltante partecipare attivamente a tutti gli eventi del Consorzio: “Stiamo parlando dell’eccellenza all’interno di un eccellenza “.

Il presidente di Villaggio dei Primi Piatti della Campania Marco Merola, ha spiegato i piatti tipici che sono stati messi a disposizione per la degustazione, durante la conferenza, spiegandone i sapori in modo prezioso e preciso.

Legare quello che è un prodotto mangiato e amato da tutti gli italiani, da nord a sud, all’evento più goloso d’Italia, ha rafforzato l’intento che il giovane consorzio si prefigge, cioè tutelare i prodotti tipici, con il marchio più ricercato, ovvero quello DOP .

Foligno, la Campania e sopratutto Gragnano si sposano tra loro, mischiando i prodotti tipici Campani con il resto della Penisola, portando il sapore partenopeo in ogni angolo d’Italia e soprattutto nella kermesse che si svolgerà nella cittadina umbra in questo fine mese, dove si potranno degustare i piatti tipici della nostra cucina mischiati ai sapori della pasta del luogo.

Tra gli chef stellati spiccano i nomi di: Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev ed Enrico Mazzaroni, che saranno i protagonisti di a Tavola con le stelle , inoltre nel Cooking Show ci sarà Carlotta Delicato , vincitrice di Hell’s Kitchen Italia .

Tanti laboratori e cultura alimentare, insomma una vera maratona di gusto, si spingerà in tutta Italia da nord a sud, partendo dal centro, a cui difficilmente quelli dal palato fine rinunceranno.