Festività S.Anna. Tornano le “bancarelle” Sul Corso Trieste. Alla C.R.I Caserta affidata l’ emergenza sanitaria

Caserta. Ancora poche ore di attesa e poi ci sarà il via alla consueta processione in onore di S.Anna . Quest’ anno l’ Associazione Accollatori ,di cui è Presidente Vittorio Suppa, ha voluto fortemente che i festeggiamenti ritornassero anche sul Corso Trieste dove , oltre alle luminarie, in questi giorni sono ricomparse le vecchie ” bancarelle” con panini , noccioline e giochi per bambini . A sorvegliare che tutto proceda per il verso giusto una postazione della Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. La C.R.I. e’ stata presente con una postazione fissa in Piazza Dante tutti i giorni da mercoledì 26 luglio -18,30 -24,00 e vi resterà fino a domenica 28 luglio. I volontari si occuperanno di emergenza sanitaria. Il Presidente Teresa Natale per l’ occasione ha impiegato un’ ambulanza e un numero cospicuo di persone appiedate pronte ad intervenire in caso di esigenza.

Di seguito il programma della giornata di domani domenica 28 luglio

ORE 06:00 In Piazza S. Anna S. Messa del saluto celebrata da S.E. Mons.Pietro Farina, Vescovo di Caserta, concelebrata da Don Giovanni Gionti Rettore del Santuario e da altri Sacerdoti della Diocesi di Caserta. con la partecipazione della Corale Parrocchiale. Al termine della S. Messa avrà inizio una Peregrinazio con la Venerata Statua di S.Anna, per le strade della parrocchia, con il seguente percorso:

Santuario S. Anna – Via De Martino – Via Acquaviva – Via Trento (andata e ritorno) – Via Acquaviva – dx Viale Linclon – sx P.za Po’ (sosta) – ritorno su Via Acquaviva – Via Kennedy (Parrocchia di Lourdes – sosta) – Via Santa Commaia – sx Viale Linclon – dx Via Acquaviva – dx Via Ferrarecce – sx Via Unità Italiana – sx Via Roma – sx Via Don Bosco – dx Via F. Renella