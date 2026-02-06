Fico: stop al bando per direttore generale del turismo

Regione Campania, stop al bando per direttore generale

Articolo di Susy Cepollaro

La Regione Campania ha sospeso il bando per la selezione del nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale del turismo. La decisione è stata confermata dalla presidente del Consiglio regionale, Roberto Fico, dopo un confronto istituzionale con la giunta.

La sospensione è arrivata in seguito a critiche e dubbi tecnici sollevati da diversi consiglieri e operatori del settore sul testo del bando. L’obiettivo dichiarato è rivedere i criteri di selezione per garantire maggiore trasparenza e partecipazione, e per evitare contenziosi futuri. La decisione interessa direttamente il settore turistico regionale, che attende il nome del nuovo direttore generale per potenziare le attività di promozione e sviluppo.