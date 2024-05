Fipe Confcommercio celebra la Giornata della Ristorazione

In provincia di Caserta hanno aderito 58 pubblici esercizi

Un piatto speciale, un’offerta conveniente, un menu diverso dal solito. Sono alcune delle iniziative che contraddistingueranno quest’anno la Giornata della Ristorazione, promossa da Fipe Confcommercio, che ricorre oggi 18 maggio e che in provincia di Caserta ha fatto registrare l’adesione di ben 58 pubblici esercizi tra ristoranti, pizzerie e non solo. L’obiettivo di questa seconda edizione è quello di promuovere la cultura dell’ospitalità, riscoprendo il sentimento di comunità che si crea intorno alla tavola, ma anche una occasione per portare all’attenzione delle istituzioni la gastronomia e la ristorazione italiana come elementi di traino del turismo di un territorio. La categoria è infatti un asse portante dell’economia italiana. ‘Oggi la ristorazione – spiega Giuseppe Russo, presidente provinciale Fipe Confcommercio Caserta – è sinonimo di socialità e convivialità. Si tratta di un settore in continua ascesa, che crea posti di lavoro, genera incoming e offre servizi. Si stima che per la prossima estate il turismo enogastronomico raggiungerà quote del 31%. La ristorazione merita dunque di essere celebrata attraverso una Giornata speciale che possa conferirle l’attenzione che merita. Anche e soprattutto agli occhi delle istituzioni’. L’obiettivo della categoria è infatti anche quello di far sì che questa Giornata venga riconosciuta ufficialmente dal Governo, ciò alla luce della medaglia ricevuta lo scorso anno dal Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa. In occasione della Giornata della Ristorazione, Fipe promuove inoltre anche una iniziativa di Charity a favore della Caritas. Si tratta di un crowdfunding per finanziare alcune delle attività messe in campo dalla onlus.

https://giornatadellaristorazione.com/