Neomelodico dedica canzone a detenuti al 41bis. Questore chiude locale

Quindici giorni di chiusura per il lounge bar Black & White di Fisciano. È questa la decisione del Questore di Salerno, dr. Maurizio Ficarra, dopo aver esaminato le informative dei Carabinieri. Alla vigilia di Natale davanti il locale di Fisciano si era tenuto uno spettacolo del cantante neomelodico Niko Pandetta che durante la serata ha dedicato una canzone augurando una “presta libertà” ai detenuti in 41bis e ad un pregiudicato del posto attualmente in carcere per tentato omicidio. L’impalcatura per la serata era stata montata senza alcuna autorizzazione e non era stato predisposto un piano di sicurezza per il pubblico.